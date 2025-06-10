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"СЭ": медосмотр Тикнизяна в "Црвене Звезда" назначен на 21 июня

«Локомотив» и «Црвена Звезда» достигли договоренности по трансферу армянского полузащитника Наира Тикнизяна.
Фото: ФК "Локомотив"
Как сообщает «Спорт-Экспресс», 26-летний футболист должен прибыть в Белград 21 июня для прохождения медицинского осмотра.

Контракт 26-летнего футболиста с «Локомотивом» истекает 30 июня 2026 года. Тикнизян выступает за «Локомотив» с лета 2021 года. За это время он сыграл 122 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 17 результативных передач. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость защитника составляет 6 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Тикнизян сыграл 23 матча в Российской Премьер-Лиге и 10 матчей в Кубке России.

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