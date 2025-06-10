"Мы ждем хорошего предложения". Агент Лички опроверг слухи о переговорах с ЦСКА

"Переговоры с ЦСКА? Все это неправда, мы не ведем никаких разговоров с этим клубом. Наверное, в шорт-листе ЦСКА Личка есть, но переговоров нет. Марцел сейчас отдыхает, мы ждем хорошего предложения", - цитирует агента Sport24.
Ранее в СМИ сообщалось, что московский ЦСКА, который вчера покинул Марко Николич, близок к заключению контракта с бывшим главным тренером "Динамо" Марцелом Личкой.
Летом 2023 года Личка ушел из "Оренбурга" и возглавил столичное "Динамо". 1 мая 2025 года бело-голубые объявил об отставке чешского специалиста.