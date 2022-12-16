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Журналист Ильев: "Кубань" контактировала с Евсеевым

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Вадим Евсеев может стать новым главным тренером "Кубани".
Фото: ФК "Уфа"
Краснодарская "Кубань" находится в поисках нового наставника. Руководство клуба общалось с 46-летним специалистом Вадимом Евсеевым о потенциальном сотрудничестве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Сергей Ильев.

Вадим Евсеев успешно работает с ярославским "Шинником". Под его руководством команды вышла в Первую лигу(ранее - ФНЛ). В этом сезоне ярославцы после 20 сыгранных туров набрали 28 баллов и располагаются на 9 строчке в таблице. "Кубань" также выступает в Первой лиги и находится в зоне вылета. Клуб заработал 19 очков и размещается на 15 месте. В середине ноября краснодарский клуб уволил наставника Роберта Евдокимова.


Кубань Шинник Евсеев
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