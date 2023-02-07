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Экс-защитник "Химок" Данилкин стал игроком ульяновской "Волги"

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Российский футболист Егор Данилкин будет защищать цвета ульяновской "Волги".
Фото: ФК "Химки"
27-летний центральный защитник из России Егор Данилкин перебрался в ульяновскую "Волгу", представляющую второй по силе дивизион в России. Об этом сообщили в пресс-службе ульяновского коллектива.

- Да, Егор Данилкин подписал контракт с нашим клубом. Он уже прибыл в расположении команды на сбор в Турцию. – приводит комментарий пресс-атташе клуба "СЭ".

Текущий сезон Егор Данилкин начинал в "Химках". За подмосковный коллектив россиянин отыграл 8 встреч во всех турнирах. Этой зимой защитник был вынужден покинуть клуб по решению тренерского штаба и руководства химчан.


Химки Данилкин Волга Ул
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