27-летний центральный защитник из России Егор Данилкин перебрался в ульяновскую "Волгу", представляющую второй по силе дивизион в России. Об этом сообщили в пресс-службе ульяновского коллектива.
- Да, Егор Данилкин подписал контракт с нашим клубом. Он уже прибыл в расположении команды на сбор в Турцию. – приводит комментарий пресс-атташе клуба "СЭ".
Текущий сезон Егор Данилкин начинал в "Химках". За подмосковный коллектив россиянин отыграл 8 встреч во всех турнирах. Этой зимой защитник был вынужден покинуть клуб по решению тренерского штаба и руководства химчан.
Экс-защитник "Химок" Данилкин стал игроком ульяновской "Волги"
Российский футболист Егор Данилкин будет защищать цвета ульяновской "Волги".
Фото: ФК "Химки"