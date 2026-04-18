Джанашия прокомментировал выступление Баринова в ЦСКА

Фото: ПФК ЦСКА

- Дмитрий не очень убедительно выглядит в ЦСКА . Он делает большой объём работы, но иногда ошибается. Если бы он остался в "Локомотиве", то был бы лучшим опорным полузащитником в РПЛ. Сейчас он таким не является, - приводит слова Джанашии Metaratings.ru

Эксперт отметил, что полузащитник пока не демонстрирует прежнего уровня игры.Баринов перешёл в московский клуб зимой и с тех пор провёл восемь матчей, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с ЦСКА действует до лета 2029 года.ЦСКА с 42 баллами идёт на пятой позиции в российском чемпионате. В следующем туре команда встретится с "Крыльями Советов".