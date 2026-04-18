Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
ЛокомотивНе начат
Крылья Советов
14:30
ЦСКАНе начат
Рубин
17:00
АкронНе начат
Нижний Новгород
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
10:00
РоторНе начат
Сокол
13:30
УралНе начат
Уфа
15:00
ЧерноморецНе начат
Чайка
15:00
ФакелНе начат
Шинник
17:00
Арсенал ТулаНе начат
Родина
17:00
Волга УлНе начат
Нефтехимик
17:30
Спартак КостромаНе начат

Кубок Испании

Новости
Атлетико
22:00
Реал СосьедадНе начат

Джанашия прокомментировал выступление Баринова в ЦСКА

Заза Джанашия поделился мнением о выступлении Дмитрия Баринова после его перехода в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
Эксперт отметил, что полузащитник пока не демонстрирует прежнего уровня игры.

- Дмитрий не очень убедительно выглядит в ЦСКА. Он делает большой объём работы, но иногда ошибается. Если бы он остался в "Локомотиве", то был бы лучшим опорным полузащитником в РПЛ. Сейчас он таким не является, - приводит слова Джанашии Metaratings.ru.

Баринов перешёл в московский клуб зимой и с тех пор провёл восемь матчей, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с ЦСКА действует до лета 2029 года.

ЦСКА с 42 баллами идёт на пятой позиции в российском чемпионате. В следующем туре команда встретится с "Крыльями Советов".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится