"У Саплинова сейчас травма, он пропустит около трех недель. В основном с этим связано решение клуба отзаявить игрока. Пока что с "Рубином" не было разговоров о возможном расторжении контракта с футболистом", - цитирует Талаева "СЭ".
В текущем сезоне Саплинов принял участие в пяти матчах за "Рубин". По итогам осенней части Первой лиги казанский коллектив расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В их активе 37 набранных баллов в 20 проведенных турах. На данный момент "Рубин" отстает от идущей на втором месте "Алании" на одно очко, а от лидирующей в первенстве "Балтики" на 4 очка.
Агент Саплинова - о возможном расторжении контракта с "Рубином": пока таких разговоров не было
Агент полузащитника "Рубина" Тимофея Саплинова Андрей Талаев высказался по поводу решения казанского клуба отзаявить игрока из заявки на остаток сезона ФНЛ.
Фото: ФК "Ротор"