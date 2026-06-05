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Батраков ответил, мотивирует ли его интерес со стороны "Зенита"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны санкт-петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Локомотив"
Ранее экс-игрок питерцев Андрей Аршавин заявил, что Батракову надо соглашаться на переход, если "Зенит" позовёт его.

"На фоне Европы "Зенит" меня точно не мотивирует", — отметил Батраков в беседе со Sport24.

Накануне СМИ сообщали, что "Пари Сен-Жермен", который проявлял интерес к Батракову, отказался от идеи подписания футболиста.

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