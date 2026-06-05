Гендиректор "Спартака" ответил, останется ли в команде Барко

"Останется ли Барко? Я уже много раз отвечал на этот вопрос. Когда будут новости, мы сообщим. Не читайте слухи.
Есть люди, которые, скажем так, отрезаны от утечки информации из клуба и что?то выдумывают", — передаёт слова Некрасова "Матч ТВ".
В прошлом сезоне Эсекьель Барко провёл за "Спартак" 37 матчей в чемпионате и Кубке России, забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач. Контракт аргентинца с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 16 млн евро.