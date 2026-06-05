В "Ахмате" обозначили планы на летнее трансферное окно

"Мы уже приобрели двух футболистов. Задача в летнее трансферное окно — подписать ещё трёх игроков на разные позиции. Среди них есть иностранцы и россияне, на карандаше уже есть несколько кандидатур.
Мы вынуждены подчиняться лимиту, который внёс небольшие изменения в наши планы", — передаёт слова Газзаева Metaratings.
"Ахмат" уже договорился о трансферах защитника Арсена Адамова ("Зенит", свободный агент) и нападающего Эральда Максути ("Фламуртари", 700 тыс. евро), которые присоединятся к клубу в начале июля.
В прошлом сезоне грозненская команда заняла 9-е место в Российской Премьер-Лиге.