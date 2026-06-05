В "Ахмате" обозначили планы на летнее трансферное окно

Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев рассказал, скольких новичков планирует подписать грозненский клуб в летнее трансферное окно.

Фото: ФК "Ахмат"

"Мы уже приобрели двух футболистов. Задача в летнее трансферное окно — подписать ещё трёх игроков на разные позиции. Среди них есть иностранцы и россияне, на карандаше уже есть несколько кандидатур.