Тарханов оценил шансы Батракова закрепиться в "ПСЖ"

"Возможно, "ПСЖ" и возьмёт Батракова, но отдаст его в аренду в другой европейский клуб. С одной стороны, это хорошо, с другой — плохо. Смотря, в какую команду он попадёт. Не думаю, что в Европе ему будут платить намного больше, чем в "Локомотиве".
Если и ехать, то как Сафонов, который пробил себе место в основном составе "ПСЖ". Батракову сделать это будет сложнее. Там все футболисты высокого уровня", — отметил Тарханов в беседе с "Матч ТВ".
В прошлом сезоне Алексей Батраков провёл за "Локомотив" 36 матчей, забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач. Контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 28 млн евро.