Тарханов оценил шансы Батракова закрепиться в "ПСЖ"

Российский футбольный тренер Александр Тарханов поделился мнением о том, есть ли у Алексея Батракова шансы стать основным футболистом "Пари Сен-Жермен".

Фото: ФК "Локомотив"

"Возможно, "ПСЖ" и возьмёт Батракова, но отдаст его в аренду в другой европейский клуб. С одной стороны, это хорошо, с другой — плохо. Смотря, в какую команду он попадёт. Не думаю, что в Европе ему будут платить намного больше, чем в "Локомотиве".