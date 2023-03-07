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Наставник "Рубина" Уткульбаев - о запасе Дзагоева: была стратегия, чтобы Алан вышел, когда соперник подустанет

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Главный тренер "Рубина" Юрий Уткульбаев прокомментировал отсутствие полузащитника Алана Дзагоева в стартовом составе команды на игру с "Кубанью" (2:1) в рамках 21 тура Первой лиги.
Фото: ФК "Рубин"
"У нас не будет одного стартового состава из 11 человек. У нас постоянно, в зависимости от соперника, в зависимости от состояния футболистов, в зависимости от поля, будет играть обойма из 20 человек, сколько заявлено. Будем использовать и молодых ребят, которые лимитчики, поэтому ничего страшного. Мы такое решение приняли, сегодня отыграли в таком составе, и была стратегия определенная, чтобы Алан вышел, когда уже соперник немножко подустанет, чтобы мяч опустить вниз. Это выбор тренеров, ребята к этому спокойно относятся, все заряжены на выполнение общей задачи", - цитирует Уткульбаева пресс-служба "Рубина".

32-летний российский полузащитник Алан Дзагоев в качестве свободного агента перешел в "Рубин" осенью прошлого года, подписав контракт до конца сезона. Экс-игрок ЦСКА и сборной России провел за казанский коллектив 13 матчей в Первой лиге. В его активе два забитых мяча и две голевых передачи. На счету Дзагоева 282 матча в высшем дивизионе российского первенства, в которых он забил 55 голов и отдал 75 результативных пасов. Футболист трижды выигрывал РПЛ в составе "армейцев". На данный момент казанский "Рубин" занимает 2 место в турнирной таблице Первой Лиги, отставая от "Балтики", расположившейся на первой строчке, на 4 очка.


Дзагоев Рубин Уткульбаев
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