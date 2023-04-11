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"РБ Спорт": Рахимов сменит Уткульбаева на посту главного тренера "Рубина"

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Казанский "Рубин" достиг принципиальной договоренности с Рашидом Рахимовым о назначении на пост главного тренера команды.
Фото: ФК "Рубин"
По сведениям источника, уже в среду татарстанский клуб анонсирует рокировку на тренерском мостике. 58-летний специалист сменит у руля "Рубина" Юрия Уткульбаева. Ранее Рахимов работал на благо "Амкара", "Локомотива", "Уфы" и "Ахмата".

Позиции Уткульбаева пошатнулись в связи с четырехматчевой безвыигрышной серией "Рубина". В последних четырех турах казанская команда неизменно играла вничью, причем забила всего один гол за 360 минут. Три матча из четырех завершились со счетом 0:0. Несмотря на восемь потерянных очков, "Рубин" располагается на втором месте в таблице Первой лиги, отставая от лидера "Балтики" на шесть баллов.

Источник: "РБ Спорт"


Рубин Уткульбаев Рахимов ФНЛ
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