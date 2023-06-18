- В это межсезонье из "Динамо" ушел только один футболист. Команда будет начинать новый сезон старым составом, который выходил из Второй лиги. Усиления у команды будут, мы постараемся это сделать. Будем ли мы в грядущем сезоне бороться за выход в РПЛ? Махачкалинское "Динамо" всегда будет бороться за попадание в элитный российский дивизион. Сможем ли мы это сделать - не знаю, - передает слова Гаджиева Metaratings.ru.
Махачкалинское "Динамо" в своем первом сезоне после выхода из Второй лиги в Первую заняло итоговое восьмое место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 34 матчах. При этом махачкалинцы, имевшие по ходу сезона шансы на попадание в стыковые матчи за выход в Российскую премьер-лигу, не стали подавать заявку на оформление необходимой для этого лицензии РФС-1 в связи с высокой стоимостью переоборудования стадиона для обеспечения работы системы Fan ID.
Гаджиев - о неполучении "Динамо" Мх лицензии для РПЛ: нужно платить за установку Fan ID. Мы не можем транжирить деньги
Гаджиев: махачкалинское "Динамо" всегда будет бороться за попадание в элитный дивизион
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев рассказал о планах команды на следующий сезон.
Фото: ФК "Амкар"