Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Нидерланды
2 - 3 2 3
ИталияЗавершен
Хорватия
21:45
ИспанияНе начат

Гаджиев: махачкалинское "Динамо" всегда будет бороться за попадание в элитный дивизион

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев рассказал о планах команды на следующий сезон.
Фото: ФК "Амкар"
- В это межсезонье из "Динамо" ушел только один футболист. Команда будет начинать новый сезон старым составом, который выходил из Второй лиги. Усиления у команды будут, мы постараемся это сделать. Будем ли мы в грядущем сезоне бороться за выход в РПЛ? Махачкалинское "Динамо" всегда будет бороться за попадание в элитный российский дивизион. Сможем ли мы это сделать - не знаю, - передает слова Гаджиева Metaratings.ru.

Махачкалинское "Динамо" в своем первом сезоне после выхода из Второй лиги в Первую заняло итоговое восьмое место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 34 матчах. При этом махачкалинцы, имевшие по ходу сезона шансы на попадание в стыковые матчи за выход в Российскую премьер-лигу, не стали подавать заявку на оформление необходимой для этого лицензии РФС-1 в связи с высокой стоимостью переоборудования стадиона для обеспечения работы системы Fan ID.

Гаджиев - о неполучении "Динамо" Мх лицензии для РПЛ: нужно платить за установку Fan ID. Мы не можем транжирить деньги


Динамо Мх Гаджиев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится