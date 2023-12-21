- Кредит доверия к Сторожуку? Вы видели, что мы выдали отличную серию, поэтому кредит доверия есть. Он продолжает работать. Знаю, что многие команды интересовались возможностью ухода Стожорука от нас к ним. Но он с нами, мы в него верим. Готовимся к следующей части сезона.
Напомним, 14 января этого года Александр Сторожук был назначен на пост главного тренера тульского "Арсенала", заключив контракт с клубом на полтора года. Под руководством 42-летнего российского специалиста команда провела 36 матчей, в которых одержала 12 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений. В нынешнем сезоне "Арсенал" после 20-ти сыгранных матчей набрал 35 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице Первой лиги.
Источник: Sport24
Гендиректор "Арсенала": многие команды интересовались возможностью ухода Стожорука от нас к ним
Генеральный директор тульского "Арсенала" Александр Зотов рассказал о ситуации вокруг наставника команды Александра Сторожука.
Фото: ФК "Арсенал" Тула