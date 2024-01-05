"Енисей" ведет со мной переговоры? Откуда такая информация? Пока не видел, без комментариев", - приводит слова Уткульбаева "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что "Енисей" рассматривает кандидатуру экс-наставника "Рубина" Юрия Уткульбаева на пост главного тренера.
Последним местом работы 54-летнего Уткульбаева был казанский "Рубин", который специалист покинул 12 апреля 2023 года.
Уткульбаев: "Енисей" ведет со мной переговоры? Пока не видел
Бывший главный тренер "Рубина" Юрий Уткульбаев прокомментировал информацию о переговорах с "Енисеем".
Фото: ФК "Рубин"