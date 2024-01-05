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Уткульбаев: "Енисей" ведет со мной переговоры? Пока не видел

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Бывший главный тренер "Рубина" Юрий Уткульбаев прокомментировал информацию о переговорах с "Енисеем".
Фото: ФК "Рубин"
"Енисей" ведет со мной переговоры? Откуда такая информация? Пока не видел, без комментариев", - приводит слова Уткульбаева "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что "Енисей" рассматривает кандидатуру экс-наставника "Рубина" Юрия Уткульбаева на пост главного тренера.

Последним местом работы 54-летнего Уткульбаева был казанский "Рубин", который специалист покинул 12 апреля 2023 года.

Уткульбаев Енисей
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