Булыкин оценил вероятность перехода Тюкавина в "Зенит"

- Если нет хороших предложений из Европы, а в "Зените" предлагают зарплату в пять раз больше, то надо забыть всё, что ты ранее говорил про этот клуб, и пытать там счастье. Тем более питерцы каждый сезон борются за чемпионство, - передаёт слова эксперта "Советский спорт".
Ранее сообщалось, что "Зенит" предлагал "Динамо" 25 миллионов евро за форварда, однако получил отказ. Позже появилась информация, что сине-бело-голубые готовы увеличить сумму предложения.
В прошлом сезоне Тюкавин провёл 31 матч во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал шесть ассистов на партнёров. "Динамо" заняло седьмую строчку в таблице РПЛ.