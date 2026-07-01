Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Франция
3 - 0 3 0
ШвецияЗавершен
Мексика
04:00
ЭквадорНе начат
Англия
19:00
ДР КонгоНе начат
Бельгия
23:00
СенегалНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
17:00
СоколНе начат
Зенит
17:00
Динамо МхНе начат

Булыкин оценил вероятность перехода Тюкавина в "Зенит"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что Константину Тюкавину стоит всерьёз рассмотреть вариант с переходом в "Зенит", если предложение петербургского клуба окажется финансово выгоднее.
Фото: ФК "Динамо"
По мнению экс-футболиста, в подобной ситуации прежние высказывания о "Зените" не должны влиять на решение игрока.

- Если нет хороших предложений из Европы, а в "Зените" предлагают зарплату в пять раз больше, то надо забыть всё, что ты ранее говорил про этот клуб, и пытать там счастье. Тем более питерцы каждый сезон борются за чемпионство, - передаёт слова эксперта "Советский спорт".

Ранее сообщалось, что "Зенит" предлагал "Динамо" 25 миллионов евро за форварда, однако получил отказ. Позже появилась информация, что сине-бело-голубые готовы увеличить сумму предложения.

В прошлом сезоне Тюкавин провёл 31 матч во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал шесть ассистов на партнёров. "Динамо" заняло седьмую строчку в таблице РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится