Франция стала первой сборной с уникальной голевой серией на чемпионатах мира

Разгромная победа над Швецией (3:0) позволила сборной Франции не только выйти в 1/8 финала чемпионата мира - 2026, но и установить уникальный рекорд мировых первенств.

Фото: ФИФА

Как сообщает Squawka, "трёхцветные" стали первой командой в истории, забившей не менее трёх мячей в пяти матчах чемпионатов мира подряд.



В рекордную серию вошли победы над Норвегией (4:1), Ираком (3:0), Сенегалом (3:1) и Швецией (3:0) на нынешнем турнире, а также финал ЧМ-2022 с Аргентиной, в котором французы трижды поразили ворота соперника.



Следующим соперником команды Дидье Дешама станет Парагвай.