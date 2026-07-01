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Франция стала первой сборной с уникальной голевой серией на чемпионатах мира

Разгромная победа над Швецией (3:0) позволила сборной Франции не только выйти в 1/8 финала чемпионата мира - 2026, но и установить уникальный рекорд мировых первенств.
Фото: ФИФА
Как сообщает Squawka, "трёхцветные" стали первой командой в истории, забившей не менее трёх мячей в пяти матчах чемпионатов мира подряд.

В рекордную серию вошли победы над Норвегией (4:1), Ираком (3:0), Сенегалом (3:1) и Швецией (3:0) на нынешнем турнире, а также финал ЧМ-2022 с Аргентиной, в котором французы трижды поразили ворота соперника.

Следующим соперником команды Дидье Дешама станет Парагвай.

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