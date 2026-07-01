Старт матча Мексика - Эквадор на чемпионате мира отложен

Старт матча 1/16 финала чемпионата мира - 2026 между сборными Мексики и Эквадора пришлось отложить.

Фото: ФИФА

Причиной стала гроза, накрывшая Мехико незадолго до начала встречи.



Изначально команды должны были выйти на поле стадиона "Ацтека" в 04:00 по московскому времени, однако из-за неблагоприятных погодных условий организаторы приняли решение не начинать игру по расписанию.



Новое время стартового свистка пока не объявлено.