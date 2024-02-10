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Тихонов: если бы я чуть раньше пришёл в "Енисей" - возможно, потерь в составе бы не было

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Главный тренер красноярского "Енисея" Андрей Тихонов высказался о трансферных потерях лидеров в составе своей команды.
Фото: ФК "Спартак"
- Ланин и Глушков - это серьёзные потери? Если бы я чуть раньше пришёл, возможно, этих потерь бы и не было. Так что мы смотрим сейчас, как это будет дальше выглядеть. Смотрим, возможно ли будет усиление. У нас не такой богатый клуб, чтобы могли позволить себе покупать футболистов. Мы будем смотреть, если кто-то будет, допустим, доступен бесплатно, - передаёт слова Тихонова Metaratings.ru.

Зимой 2023/2024 года состав красноярского "Енисея" покинули 29-летний левый вингер Никита Глушков, перешедший в тольяттинский "Акрон" за 70 тысяч евро, и 27-летний опорный полузащитник Олег Ланин, который подписал контракт с новороссийским "Черноморцем" за трансферную компенсацию в размере 30 тысяч евро.

53-летний Андрей Тихонов вернулся на пост главного тренера "Енисея" 10 января 2024 года, ранее специалист занимал эту должность с июня 2016 года по июнь 2017 года.

Енисей Тихонов
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