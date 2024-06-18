"Наш клуб занимает сторону Игоря Денисова и поддерживает своего тренера в этом вопросе. Мы полностью удовлетворены работой Игоря Владимировича с командой 2011 года рождения в клубной академии "Торпедо". Наши юристы готовы оказывать ему всю необходимую поддержку", - цитирует представителя пресс-службы клуба "РИА Новости Спорт".
Напомним, Игорь Денисов с января этого года является тренером академии московского "Торпедо". В воскресенье, 16 июня, стало известно, что решением контрольно-дисциплинарного комитета московской федерации футбола, 40-летний специалист отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на один год условно. Также Денисов был наказан штрафом в размере 15 тысяч рублей за то, что в мае за его команду в матче с "Космосом" вышел футболист, не имевший на это право.
В "Торпедо" выразили поддержку отстраненному от футбола на год условно тренеру академии Игорю Денисову
Московский клуб готов оказывать ему необходимую поддержку условно отстраненному от футбольной деятельности тренеру академии Игорю Денисову.
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