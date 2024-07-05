- Гогуа тренируется с "Химками", сыграл за них товарищеский матч. Сыграл хорошо. Если Сердик там окажется, то будет одним из лучших защитников РПЛ. Это я вам точно говорю. Спросите у любого руководителя: все скажут, что Гогуа — топ!
В минувшем сезоне Седрик Гогуа, выступающий на позиции центрального защитника, защищал цвета "Шинника", контракт с которым истек 30 июня. За ярославскую команду 29-летний футболист провел 11 матчей, в которых не отметился голевыми действиями. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость ивуарийца в 250 тысяч евро.
Источник: "Чемпионат"
Агент: если Гогуа перейдет в "Химки", он будет одним из лучших защитников РПЛ
Футбольный агент Дмитрий Селюк, работающий с защитником Седриком Гогуа, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: Чемпионат.com