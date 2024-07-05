Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Испания
2 - 1 2 1
ГерманияЗавершен
Португалия
0 - 0 0 0
Франция2 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Црвена Звезда
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Актобе
1 - 1 1 1
СпартакЗавершен
Зенит
1 - 0 1 0
ТальересЗавершен

Агент: если Гогуа перейдет в "Химки", он будет одним из лучших защитников РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Дмитрий Селюк, работающий с защитником Седриком Гогуа, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: Чемпионат.com
- Гогуа тренируется с "Химками", сыграл за них товарищеский матч. Сыграл хорошо. Если Сердик там окажется, то будет одним из лучших защитников РПЛ. Это я вам точно говорю. Спросите у любого руководителя: все скажут, что Гогуа — топ!

В минувшем сезоне Седрик Гогуа, выступающий на позиции центрального защитника, защищал цвета "Шинника", контракт с которым истек 30 июня. За ярославскую команду 29-летний футболист провел 11 матчей, в которых не отметился голевыми действиями. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость ивуарийца в 250 тысяч евро.

Источник: "Чемпионат"

Седрик Гогуа Химки Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится