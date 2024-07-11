Матчи Скрыть

"Балтика" может арендовать у "Спартака" Зорина и Мелешина

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Игроки московского "Спартака" полузащитник Даниил Зорин и нападающий Павел Мелешин могут продолжить карьеру в Калининграде.
Фото: ФК "Спартак"
По данным источника, "Балтика" ведет переговоры со столичным "Спартаком" о переходе на правах аренды полузащитника Даниила Зорина и форварда Павла Мелешина.

Зорин провел за основную команду красно-белых 6 матчей и отметился одним голевым пасом. В активе Мелешина 25 игр за московский клуб, в которых нападающий забил четыре мяча.

Напомним, "Балтика" завершила предыдущий сезон на предпоследнем месте в турнирной таблице и вылетела из РПЛ.

Источник: Metaratings

Балтика Спартак Даниил Зорин Павел Мелешин Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится