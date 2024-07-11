По данным источника, "Балтика" ведет переговоры со столичным "Спартаком" о переходе на правах аренды полузащитника Даниила Зорина и форварда Павла Мелешина.
Зорин провел за основную команду красно-белых 6 матчей и отметился одним голевым пасом. В активе Мелешина 25 игр за московский клуб, в которых нападающий забил четыре мяча.
Напомним, "Балтика" завершила предыдущий сезон на предпоследнем месте в турнирной таблице и вылетела из РПЛ.
Источник: Metaratings
"Балтика" может арендовать у "Спартака" Зорина и Мелешина
Игроки московского "Спартака" полузащитник Даниил Зорин и нападающий Павел Мелешин могут продолжить карьеру в Калининграде.
Фото: ФК "Спартак"