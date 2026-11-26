"Васко да Гама" может приобрести игрока "Зенита" за 10 миллионов евро - источник

Бразильский "Васко да Гама" ведёт работу над трансфером центрального защитника петербургского " Зенита " Нино.

Фото: ФК "Зенит"

Как пишет инсайдер Лео Ласерда, потенциальный переход футболиста оценивается примерно в 10 миллионов евро. На данный момент стороны находятся в процессе переговоров, однако до официального предложения российскому клубу дело ещё не дошло.



Нино связан контрактными обязательствами с "сине-бело-голубыми" до конца июня 2028 года.



С начала нынешнего сезона 29-летний бразилец принял участие в 16 матчах петербургского клуба во всех турнирах, записав на свой счёт одну результативную передачу.