"Барселона" разгромила "Сабах" в матче Лиги чемпионов

"Барселона" одержала крупную победу над азербайджанским "Сабахом" в гостевом матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов - 4:1.

УЕФА

До перерыва зрители увидели лишь один забитый мяч - на 31-й минуте отличился Энтони Гордон. В начале второго тайма англичанин оформил дубль (51-я минута), а затем преимущество каталонцев довели до разгромного Карим Адейеми (55) и Габриэл Жезус (60).



На 63-й минуте Джой-Лэнс Миккельс позволил хозяевам избежать сухого поражения.



Каталонский клуб с 12 очками в активе поднялся на четвёртую строчку турнирной таблицы Лиги чемпионов. Азербайджанская команда занимает 32-е место, имея в своём активе три балла.