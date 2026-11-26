- Роналду - это еще один конкурентоспособный зверь. Криштиану волнует только победа и желание проявить себя. Это потрясающий голеадор. Правая нога, левая нога, удары головой…
Невероятный игрок, - цитирует Гвардиолу The Touchline со ссылкой на Romario TV.
Последние годы своей карьеры 41-летний португалец проводит в Саудовской Аравии, где с начала 2023 года выступает за "Аль-Наср". До переезда на Ближний Восток Роналду защищал цвета "Спортинга", "Манчестер Юнайтед", мадридского "Реала" и "Ювентуса".