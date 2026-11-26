- Прежде всего стали больше контролировать мяч. От Альбы остался неплохой прессинг. Надо отдать должное предыдущему тренерскому штабу, ребята физически готовы.
Вера, что мы можем играть хорошо, - одна из главных вещей, которая изменилась. Больше контролировать мяч, атаковать и забивать - это сейчас получается, - передаёт слова Кириченко "Матч ТВ".
Под руководством Кириченко, возглавившего "Ростов" в конце сентября, команда выиграла шесть из девяти матчей во всех турнирах при двух ничьих и одном поражении. В среду дончане на выезде обыграли "Локомотив" (2:0) в Кубке России.