"Надо отдать должное предыдущему тренерскому штабу". Кириченко - об успехах "Ростова"

Главный тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко рассказал, за счёт чего команде удалось улучшить результаты после его прихода.

Фото: ФК "Ростов"





- Прежде всего стали больше контролировать мяч. От Альбы остался неплохой прессинг. Надо отдать должное предыдущему тренерскому штабу, ребята физически готовы.



Вера, что мы можем играть хорошо, - одна из главных вещей, которая изменилась. Больше контролировать мяч, атаковать и забивать - это сейчас получается, - передаёт слова Кириченко "Матч ТВ"

Под руководством Кириченко, возглавившего " Наставник дончан отметил изменения в атакующей игре и психологическом состоянии футболистов, а также отдал должное работе своего предшественника Джонатана Альбы.- Прежде всего стали больше контролировать мяч. От Альбы остался неплохой прессинг. Надо отдать должное предыдущему тренерскому штабу, ребята физически готовы.Под руководством Кириченко, возглавившего " Ростов " в конце сентября, команда выиграла шесть из девяти матчей во всех турнирах при двух ничьих и одном поражении. В среду дончане на выезде обыграли " Локомотив " (2:0) в Кубке России.

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Локомотив