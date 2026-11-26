- Хорошая победа, сыграли дисциплинированно, понимали, что будут сложные моменты, когда "Ахмат" начнет давить, им нужно было играть на победу. Порадовали, что сыграли на ноль. Второй тайм тоже качественно провели.
Важно играть каждый матч на победу, неважно, что мы уже гарантировали, - передаёт слова Мусаева "Матч ТВ".
Кубанский клуб завершил групповой этап с 13 очками в активе, опередив всех соперников по квартету В. За выход в следующий раунд Пути РПЛ "Краснодар" поборется с самарскими "Крыльями Советов".