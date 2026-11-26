"ПСЖ" с Сафоновым в воротах не смог обыграть "Рому"

"ПСЖ" не смог обыграть "Рому" в домашнем матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов.

УЕФА

Встреча на стадионе "Парк де Пренс" завершилась вничью - 2:2.



Римляне вышли вперёд уже на пятой минуте благодаря голу Марио Эрмосо. На 31-й минуте Илья Забарный восстановил равенство в счёте. После перерыва Усман Дембеле реализовал пенальти (62), однако на 78-й минуте Дониэлл Мален также отличился с 11-метровой отметки, установив окончательный счёт.



Российский голкипер Матвей Сафонов вышел в стартовом составе парижан.

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Рома