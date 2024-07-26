По информации источника, Сергей Ташуев может сменить на посту главного тренера новороссийского "Черноморца" Вадима Гаранина. Сообщается, что кандидатура Ташуева является приоритетной для нового гендиректора клуба Максима Пономарева.
Напомним, последней командой в карьере Ташуева был воронежский "Факел", который он покинул по семейным обстоятельствам в минувшем апреле.
"Черноморец" начал новый сезон Первой лиги с двух поражений подряд. В первом туре чемпионата коллектив из Новороссийска уступил тульскому "Арсеналу" со счетом 0:1, а во втором проиграл "Чайке" (1:2).
Источник: Metaratings
Ташуев может возглавить "Черноморец"
Бывший главный тренер "Факела" Сергей Ташуев может продолжить карьеру в Первой лиге.
Фото: "СЭ"