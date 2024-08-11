По информации источника, руководство "Черноморца" рассматривает возможность увольнения главного тренера команды Вадима Гаранина уже на следующей неделе. Сообщается, что такое решение было принято после поражения в матче Первой лиги от "Сочи" (1:2). Отмечается, что сменщиком Гаранина может стать Сергей Ташуев, Дмитрий Пятибратов или Алексей Стукалов.
Напомним, Гаранин возглавляет новороссийскую команду с ноября прошлого года. В текущем сезоне "Черноморец" под его руководством потерпел 4 поражения и одержал лишь одну победу в стартовых 5 матчах чемпионата России.
Источник: Metaratings
Главный тренер Гаранин может быть уволен из "Черноморца"
Вадим Гаранин может покинуть пост наставника "Черноморца".
Фото: Чемпионат.com