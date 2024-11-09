Тихонов: желаю, чтобы "Торпедо" стало чемпионом

"Довольно непросто, когда ты пропускаешь нелепость со штрафного. Очень много ошибок в простых ситуациях. Заслуженная победа "Торпедо". Желаю, чтобы "Торпедо" стало чемпионом", - цитирует Тихонова "Чемпионат".
Сегодня, 9 ноября, состоялся матч в рамках 18-го тура Первой лиги, в котором московское "Торпедо" принимало на своем поле "Енисей". Игра на "Арена Химки" завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0. Таким образом "автозаводцы" набрали 36 очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице. У "Балтики", занимающей первое место, также 36 очков, но команда Олега Кононова уступает балтийцам по дополнительным показателям.