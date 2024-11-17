Футбольный клуб "Сочи", выступающий в текущем сезоне в Первой лиге, планирует создать вторую команду. Как сообщает Legalbet, "горожане" собираются зарегистрировать фарм-клуб для участия в зоне "Юг" Второй лиги Б. По данным источника, идея руководства клуба состоит в том, чтобы молодые игроки получали практику в дубле, а не уходили в аренду.
Главным тренером второй команды "Сочи" планируют назначить нынешнего наставника молодежной команды Кирилла Гашичева.
После 19-ти туров "Сочи" занимает 4-е место в турнирной таблице Первой лиги. Подопечные Роберта Морено имеют в своем активе 31 очко и отстают от зоны выхода в РПЛ на 6 очков.
СМИ: руководство "Сочи" работает над созданием второй команды
ФК "Сочи" из Первой лиги планирует создать вторую команду.
Фото: официальный сайт "Сочи"