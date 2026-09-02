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У "Динамо" сорвался ещё один трансфер после медосмотра - источник

Матеус Мартинс не станет игроком московского "Динамо".
Фото: Getty Images
23-летний вингер "Ботафого" не прошёл медицинское обследование перед трансфером и теперь вернётся в Бразилию, сообщает O Globo.

В "Ботафого" не согласны с заключением врачей "Динамо" и называют произошедшее странным. В бразильском клубе обращают внимание на то, что Мартинс регулярно выходил на поле и принимал участие в матчах команды.

Ранее по той же причине сорвался переход в "Динамо" нападающего "Фламенго" Гонсало Платы. Эквадорец также не прошёл медосмотр в московском клубе, после чего "Фламенго" официально сообщил о срыве сделки.

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