23-летний вингер "Ботафого" не прошёл медицинское обследование перед трансфером и теперь вернётся в Бразилию, сообщает O Globo.
В "Ботафого" не согласны с заключением врачей "Динамо" и называют произошедшее странным. В бразильском клубе обращают внимание на то, что Мартинс регулярно выходил на поле и принимал участие в матчах команды.
Ранее по той же причине сорвался переход в "Динамо" нападающего "Фламенго" Гонсало Платы. Эквадорец также не прошёл медосмотр в московском клубе, после чего "Фламенго" официально сообщил о срыве сделки.
У "Динамо" сорвался ещё один трансфер после медосмотра - источник
Матеус Мартинс не станет игроком московского "Динамо".
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