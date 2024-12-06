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В "Сочи" отреагировали на информацию о возможном выкупе у "Спартака" форварда Мелешина

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал слухи об активации клубом опции выкупа нападающего Павла Мелешина.
Фото: ФК "Сочи"
- У нас есть опция выкупа Мелешина у "Спартака", но не хотелось бы сейчас обсуждать данную опцию. Сейчас Павел отлично играет, регулярно выходит в старте и забивает за "Сочи". Думаю, что он доволен своим проведенным временем и КПД.

Павел Мелешин, играющий на позиции центрального нападающего, проводит нынешний сезон в "Сочи" на правах аренды. Права на 20-летнего форварда принадлежат московскому "Спартаку". Контракт Мелешина с красно-белыми расчитан до конца июня 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

За сочинскую команду футболист сыграл 13 матчей, в которых отметился 9 забитыми голами и одной голевой передачей.

Источник: "СЭ"

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