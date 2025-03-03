"Готов возглавить клуб ФНЛ. Для меня перелеты не проблема. Я хочу вернуться в Россию. Если мне предложат долгосрочный проект, буду рад. Я не боюсь логистики", - приводит слова Карреры Legalbet.
Массимо Каррера был главным тренером московского "Спартака" с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского специалиста красно-белые завоевали чемпионский титул и стали обладателями Суперкубка России. После этого Каррера возглавлял греческий АЕК и итальянский клуб "Бари". Последней командой в его тренерской карьере был "Асколи", который он покинул в сентябре прошлого года.
Каррера: я хочу вернуться в Россию, готов возглавить клуб ФНЛ
Экс-наставник московского "Спартака" Массимо Каррера заявил, что готов возглавить команду из Первой лиги.
Фото: ФК "Спартак"