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Черевченко назвал причины лидерства "Балтики" в Первой лиге

Футбольный тренер Игорь Черевченко высказался о выступлении в текущем сезоне Первой лиги калининградской "Балтики".
Фото: ФК "Балтика"
"Балтика" стабильно набирает очки, где-то ей везёт. У клуба всё хорошо с финансами, работает сильный спонсор. "Балтика" сильнее своих конкурентов по составу. У команды уже есть неплохой состав для выступления в РПЛ. В Калининграде играют качественные иностранцы. Отчасти из-за этого команда лидирует в Первой Лиге", – приводит слова Черевченко Metaratings.

Калининградская "Балтика" в текущем сезоне Первой лиги в 30 матчах набрала 66 очков, что позволяет команде Андрея Талалаева на данный момент занимать первое место в турнирной таблице. В следующем туре "Балтика", играя 3 мая дома против московского "Торпедо", может досрочно оформить выход в Российскую Премьер-Лигу, которую она покинула по итогам сезона-2023/24.

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