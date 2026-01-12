Батраков - лучший атакующий полузащитник не из топ-5 лиг по версии CIES

Батраков стал лучшим атакующим полузащитником мира до 22 лет не из топ-5 лиг по версии Международного центра спортивных исследований и статистики (CIES).

Фото: ФК "Локомотив"





Алексей Батраков является воспитанником московского " На втором месте расположился Оскар Глух из "Аякса", третью строчку занял Лукас Ассади из команды "Универсидад де Чили".Алексей Батраков является воспитанником московского " Локомотива ". В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за "железнодорожников" 23 матча, забил 15 голов и отдал 6 голевых передач. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.