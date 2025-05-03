- Весь город ждёт выхода "Балтики" в РПЛ. Все билеты были распроданы неделю назад. Билетов нет — 32 тысячи должно быть на стадионе. Надеюсь, сегодня "Балтика" поставит точку, - сказал Низовцев корреспонденту "Чемпионата".
"Балтика" под руководством Андрея Талалаева занимает первую строчку в таблице Первой Лиги, имея в своем активе 66 очков в 30 матчах. 3 мая в 19:00 калининградцы проведут домашний матч с ближайшим конкурентом по таблице - московским "Торпедо", набравшим 55 баллов в 30 играх.
Низовцев: весь город ждет выхода "Балтики" в РПЛ
Экс-футболист "Балтики" Максим Низовцев поделился эмоциями перед матчем 31 тура Первой Лиги между калининградской командой и московским "Торпедо".
Фото: ФК "Балтика"