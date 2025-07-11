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"Мы готовы ко всем событиям". В "Торпедо" подтвердили, что подготовили все документы для участия в ФНЛ

Генеральный директор "Торпедо" Сергей Синяев рассказал, как развивается ситуация в клубе после исключения из РПЛ.
Фото: ФК "Торпедо"
- Еще ответа от совета директоров клуба не получили на этот счет. Им принимать решение. Думаю, что сегодня оно будет. Мы готовы ко всем событиям. Ждем. Все документы готовы и нужно финальное решение совета директоров? Все верно, да.

Напомним, вчера, 10 июля, РФС официально исключил столичное "Торпедо" из российской Премьер-лиги. Однако организация предоставила "автозаводцам" возможность выбора: клуб мог подать заявку в Футбольную национальную лигу или в соревнования более низкого уровня. Как стало известно, новое руководство клуба приняло решение участвовать в Первой лиге. Домашним стадионом для выступлений в новом сезоне "Торпедо" планирует заявить "Арену Химки".

Источник: "Матч ТВ"

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