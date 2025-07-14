- Люди неправильно воспринял мои слова — кто-то написал, что я сказал, что ему нужно в Россию и игрок хочет к нам перейти. А я говорил, что нам было бы хорошо, если бы он играл у нас в клубе. Я общался с агентом Погба, но он сказал, что игрок не хочет ехать в Россию.
Напомним, текущим летом бывший полузащитник сборной Франции Поль Погба подписал контракт с "Монако". Футболист находился в статусе свободного агента. Последним клубом в его карьере был туринский "Ювентус", который расторг контракт с французом после того, как игрок был дисквалифицирован за допинг и отстранен от футбола. Позднее его бан был сокращен с 4-х до полутора лет. С марта этого года Погба может принимать участие в официальных матчах.
Источник: "РБ Спорт"
Ари - о Погба: люди неправильно восприняли мои слова
Спортивный директор "Торпедо" Ари объяснил, почему московский клуб не смог подписать французского полузащитника Поля Погба.
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