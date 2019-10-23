Рекорд "Спартака-2" и синхронные победы лидеров. Обзор 19-го тура ФНЛ

"Спартак-2" забивает рекордные 7 голов в ворота "Факела", "Торпедо", "Химки", "Ротор" и "Чертаново" завершают первый круг домашними победами, "Балтика" продолжает серию без поражений.

ФК "Спартак"

И всё-таки дожали...



Гол Влада Сааааааарвели ? pic.twitter.com/KgJNyHbueG — ФК «Чертаново» (@FCChertanovo) October 23, 2019

Вторая команда "Спартака" издевательски легко прервала 2-месячную серию матчей без побед, деклассировав последнюю команду лиги "Факел", причем сделали это без своего лучшего игрока и бомбардира Руденко. Если при Сергее Оборине воронежцы не забивали, но достаточно мало пропускали, то при Владимире Бесчастных и оборона пробила дно. До перерыва красно-белые поразили ворота "Факела" пять раз, причем всякий раз из пределов штрафной площади. Трижды отличился Нимели, он же два раза ассистировал Бакаеву-младшему, а еще капитан "Спартака-2" Миронов не реализовал пенальти - спас Ермаков. А вот пенальти в исполнении гостей оказался удачным - Корян прервал безголевую серию "Факела".После перерыва игра заметно успокоилась, но всё же партнеры помогли и Солтмураду оформить хет-трик. Это третий случай в истории Первого дивизиона (и первый с момента образования ФНЛ), когда одноклубники забили по три гола в одной игре. Мазуров ближе к концу во второй раз пробил Акмурзина, но последнее слово осталось за Глушенковым. 7:2 - "Спартак-2" одерживают свою самую крупную победу в ФНЛ, а также устанавливает рекорд лиги - семь раз в течение одного матча отдельно взятой команде отличиться не удавалось. Подопечные Виктора Булатова заканчивают первый круг на тринадцатом месте, "Факел" остается последним.Откровением первого круга стали снайперские подвиги торпедовца Сергеева, который забивал не только много, но и красиво. Однако осенняя хандра, накрывшая черно-белых, сказалась и на Иване, не забивавшем около месяца. В матче с "Чайкой", наконец, прорвало - в первом тайме он головой замкнул подачу Самсонова, а сразу после перерыва поразил пустые ворота после паса Самошникова. Теперь в активе Сергеева 12 забитых мячей - неплохой результат для половины пути. Песчанокопцы отыграли один гол благодаря шикарному дальнему попаданию Безденежных, но концовку лидер провел надежно. "Торпедо" набирает в первом круге 46 очков, что является вторым результатом в истории ФНЛ - два года назад "Енисей" добыл на балл больше, но в итоге финишировал лишь третьим.Подопечные Андрея Талалаева после сражения в Нижнем Новгороде выглядели не самыми свежими в домашнем матче с "Армавиром", а преимущества в классе у "Химок" над крепкими организованными соперниками на данном этапе нет. Несколько спасений голкипера гостей привели к тому, что встреча катилась к нулевой ничьей, однако в компенсированное время арбитр назначил пенальти за попадание мяча в руку Мирошниченко с минимального расстояния. Споры армавирцев ни к чему не привели, а Скворцов с "точки" принес победу хозяевам. "Химки" заканчивают первый круг вторыми в шести очках от лидера. "Армавир" идет четырнадцатым всего в одном балле от зоны вылета.Третий приход Александра Ушахина на пост главного тренера "Луча" (пока что с приставкой и.о.) начался кошмарно - в Волгограде дальневосточники получили два мяча уже к 9-й минуте. Сначала Байрыев ударом головой с отскоком от газона замкнул подачу Песегова со штрафного, а следом Султонов реализовал пенальти, назначенный за фол против Ткачука. В оставшееся время волгоградцы уберегли победный счет, не позволив отличиться сопернику, но и сами не особо стремились забить. 2:0 - "Ротор" выбивает 13 из 15 в последних пяти турах и продолжает наступать на пятки "Химкам", а вот "Луч" остается на границе зоны вылета.Едва ли не самой успешной командой лиги в концовках матчей можно назвать "Чертаново". В недавней игре со "Спартаком-2" команда Игоря Осинькина ушла от поражения на 90-й минуте, в прошлом туре победный гол "Торпедо" был забит на 85-й, а сейчас "черти" дожали "Текстильщик" на 86-й. Игра проходила в одностороннем порядке, но аутсайдер долгое время держал оборону и был близок к первому "сухарю" в сезоне. Не срослось - Сарвели после скидки Великородного расстрелял цель с близкого расстояния. Примечательно, что "Текстильщик" в этом матче не нанес ни одного удара не то чтобы в створ, а даже в направлении ворот соперника. "Чертаново" завершает первый круг серией из трех побед подряд на четвертом месте, "Текстильщик" образует трио главных аутсайдеров.Гроссмейстерскую серию без поражений выдает "Балтика", и заканчивать они явно не собираются. В отчетном туре калиниградцы удачно съездили в Ярославль - в первом тайме Альшин при помощи рикошета застал врасплох Дмитрия Владимировича Яшина в день чествования Льва Ивановича Яшина. А после перерыва неотразимый удар головой из центра штрафной удался Казаеву. 0:2 - "Балтика" не проигрывает уже 15 матчей (в ФНЛ - 13) и закрепляется на пятом месте в трех баллах от топ-4. "Шинник" на седьмом месте на расстоянии двух побед от зоны стыков.В матче "Нефтехимик" - "СКА-Хабаровск" не прошло и десяти минут, как гости остались в меньшинстве - Кузьмичёв ногой угодил в голову Канаеву и получил прямую красную карточку. Хозяева в середине первого тайма открыли счет усилиями давно не забивавшего Мичуренкова, однако под занавес 45-минутки Брагин головой переправил снаряд в цель. После перерыва Обухов в блестящем стиле вытащил пенальти от Галиулина, однако ближе к концу встречи очередной гол Уридии, казалось, принес "Нефтехимику" победу. Но не тут-то было - игра рукой в своей штрафной площади привела к назначению пенальти, который реализовал Камилов - 2:2. Борьба за четверку продолжается, но отставание немного увеличивается."Нижний Новгород" не сумел победить в Краснодаре, хотя очень быстро повел 2:0 благодаря дублю Игнатовича. У хозяев нашелся свой джокер - Онугха во втором туре забил два мяча, в первом тайме реализовав пенальти, а после перерыва неотразимо пробив с линии штрафной, поймав мяч на подъем. "Нижний" замыкает первую десятку, "Краснодар-2" открывает зону вылета, по-прежнему не имея в активе домашних побед."Енисей" второй домашний матч подряд начал со счета 0:1 - индивидуальная ошибка Мильдзихова привела к точнейшему удару нападающего "Авангарда" Федчука в ближнюю "девятку". После перерыва вышедший на замену Комков отставание отыграл, но на большее команды в этот вечер не сподобились. "Енисей" не сумел покинуть зону вылета, "Авангард" закончил первый круг на двенадцатом месте."Мордовия" долго и дисциплинированно сдерживала атаки "Томи" в гостях, однако за 15 минут до конца Юсупов сфолил против Сасина в своей штрафной, а вышедший на замену Казанков реализовал пенальти. В компенсированное время томичи закрепили успех - еще один джокер Василия Баскакова Мануйлов при помощи рикошета отправил мяч в цель. "Томь" на восьмой строчке в шести очках от топ-4, "Мордовия" проигрывает в пятый раз подряд и остается предпоследней.Фото: ФНЛ.