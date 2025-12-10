"Монако" Головина одержало победу над "Галатасараем" в Лиге Чемпионов

"Монако" одержало победу над "Галатасараем" в шестом туре Лиги Чемпионов со счетом 1:0.

Фото: Getty Images

Забитым голом отличился Фоларин Балогун. Александр Головин провел весь матч в составе монегасков.



Благодаря этой победе "Монако" поднялось на 18-ю строчку, "Галатасарай" опустился на 17-е место.



Лига чемпионов



Общий этап. 6 тур





Гол: Балогун, 70.



Нереализованный пенальти: Закария, 51.





"Монако": Градецки, Кайо Энрике, Салису, Керер, Вандерсон, Закария, Камара, Головин, Минамино, Аклиуш, Балогун.



"Галатасарай": Чакыр, Якобс, Бардакджи, Санчес, Шаллаи, Сара, Торрейра, Йылмаз, Гюндоган (Акгюн, 63), Сане, Осимхен.



Предупреждения: Санчес, 50.