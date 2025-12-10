Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
0 - 1 0 1
ОлимпиакосЗавершен
Бавария
3 - 1 3 1
Спортинг ЛиссабонЗавершен
Юнион
2 - 3 2 3
МарсельЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
СлавияЗавершен
Аталанта
2 - 1 2 1
ЧелсиЗавершен
ПСВ
2 - 3 2 3
АтлетикоЗавершен
Интер
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Монако
1 - 0 1 0
ГалатасарайЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
АйнтрахтЗавершен

"Монако" Головина одержало победу над "Галатасараем" в Лиге Чемпионов

"Монако" одержало победу над "Галатасараем" в шестом туре Лиги Чемпионов со счетом 1:0.
Фото: Getty Images
Забитым голом отличился Фоларин Балогун. Александр Головин провел весь матч в составе монегасков.

Благодаря этой победе "Монако" поднялось на 18-ю строчку, "Галатасарай" опустился на 17-е место.

Лига чемпионов

Общий этап. 6 тур


Гол: Балогун, 70.

Нереализованный пенальти: Закария, 51.


"Монако": Градецки, Кайо Энрике, Салису, Керер, Вандерсон, Закария, Камара, Головин, Минамино, Аклиуш, Балогун.

"Галатасарай": Чакыр, Якобс, Бардакджи, Санчес, Шаллаи, Сара, Торрейра, Йылмаз, Гюндоган (Акгюн, 63), Сане, Осимхен.

Предупреждения: Санчес, 50.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится