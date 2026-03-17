Экс-игрок "Спартака": рано делать выводы о работе Карседо

Бывший игрок "Спартака" Владимир Гранат высказался о главном тренере клуба Хуане Карлосе Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
Владимир Гранат заявил, что на данный момент прошло не так много времени, чтобы делать выводы о работе Карседо.

"Спартак" любит заставлять своих болельщиков переживать. Его результаты - это качели. В этом сезоне вряд ли будут шансы на попадание в топ-3.

Но пока рано делать выводы о работе Карседо. Прошло совсем немного времени", - сказал Гранат Metaratings.

Хуан Карлос Карседо был назначен главным тренером московского "Спартака" в начале января 2026 года. В текущем сезоне под его руководством красно-белые провели 4 матча, одержали 2 победы и потерпели 2 поражения. Соглашение с испанским специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.

