Иран может поехать на ЧМ-2026: ведем переговоры с ФИФА

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж высказался об участии на ЧМ-2026.

В настоящее время мы ведем переговоры с ФИФА о проведении матчей сборной Ирана на чемпионате мира в Мексике", - передает слова Таджа посольство Ирана в Мексике.

Президент федерации футбола Ирана заявил, что ведет переговоры с ФИФА о проведении матчей Ирана в Мексике."Поскольку Трамп прямо заявил, что не может гарантировать безопасность иранской сборной, мы, безусловно, не поедем в США.Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил об отказе участия на ЧМ-2026. Причиной является военная операция США на территории страны.Чемпионат мира 2026 года начнется 11 июня. Турнир пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля.Национальная команда находится в группе G. Сборная должна сыграть против Бельгии, Египта и Новой Зеландии, все матчи запланированы на территории США.