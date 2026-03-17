Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Карпин - о конфликте Талалаева и Челестини: "Балтика" добилась своего
Иран может поехать на ЧМ-2026: ведем переговоры с ФИФА
"Спартак" обратился в ЭСК РФС по итогам матча с "Зенитом"
6
Легионер "Спартака" получил вызов в национальную сборную
Орлов высказался о победе "Зенита" над "Спартаком"
Главные новости
Матчи
13
Скрыть
Сегодня (5)
Завтра (7)
Вчера (1)
Кубок России
Новости
Краснодар
19:30
ЦСКА
Не начат
Лига Чемпионов УЕФА
Матчи
Новости
Спортинг Лиссабон
20:45
Буде-Глимт
Не начат
Челси
23:00
ПСЖ
Не начат
Арсенал
23:00
Байер
Не начат
Манчестер Сити
23:00
Реал Мадрид
Не начат
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Торпедо
3 - 0
3
0
Нефтехимик
Завершен
Кубок России
Новости
Зенит
18:15
Динамо Мх
Не начат
Спартак
20:45
Динамо
Не начат
Лига Чемпионов УЕФА
Матчи
Новости
Барселона
20:45
Ньюкасл
Не начат
Ливерпуль
23:00
Галатасарай
Не начат
Бавария
23:00
Аталанта
Не начат
Тоттенхэм
23:00
Атлетико
Не начат
Лига Европы УЕФА
Матчи
Новости
Брага
18:30
Ференцварош
Не начат
Чемпионат Мира 2022
Чемпионат Мира 2022
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Нидерланды
Сенегал
Англия
США
Аргентина
Польша
Австралия
Франция
Испания
Япония
Марокко
Хорватия
Бразилия
Швейцария
Португалия
Южная Корея
Иран может поехать на ЧМ-2026: ведем переговоры с ФИФА
Сегодня, 12:13
Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж высказался об участии на ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
Президент федерации футбола Ирана заявил, что ведет переговоры с ФИФА о проведении матчей Ирана в Мексике.
"Поскольку Трамп прямо заявил, что не может гарантировать безопасность иранской сборной, мы, безусловно, не поедем в США.
В настоящее время мы ведем переговоры с ФИФА о проведении матчей сборной Ирана на чемпионате мира в Мексике", - передает слова Таджа посольство Ирана в Мексике.
Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил об отказе участия на ЧМ-2026. Причиной является военная операция США на территории страны.
Чемпионат мира 2026 года начнется 11 июня. Турнир пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля.
Национальная команда находится в группе G. Сборная должна сыграть против Бельгии, Египта и Новой Зеландии, все матчи запланированы на территории США.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Сборная Ирана
Дональд Трамп
Опубликовал:
Данил Пелих
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
1
+1