Ещенко назвал основную проблему "Спартака" при Карседо

"Он пытается вперед играть. Но основная проблема - это защита.И речь не только о защитниках, а в целом об игре всего "Спартака" в оборонительной фазе. Вся команда должна и атаковать, и обороняться", - сказал Ещенко "Спорт-Экспрессу".
Хуан Карлос Карседо был назначен главным тренером московского "Спартака" в начале января 2026 года. В текущем сезоне под его руководством красно-белые провели 4 матча, одержали 2 победы и потерпели 2 поражения.
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 21 матче.