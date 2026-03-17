Ещенко назвал основную проблему "Спартака" при Карседо

Бывший игрок "Спартака" Андрей Ещенко высказался о выступлении команды после возобновления сезона.
Фото: ФК "Спартак"
Андрей Ещенко заявил, что проблема "Спартака" заключается в защите.

"Он пытается вперед играть. Но основная проблема - это защита.
И речь не только о защитниках, а в целом об игре всего "Спартака" в оборонительной фазе. Вся команда должна и атаковать, и обороняться", - сказал Ещенко "Спорт-Экспрессу".

Хуан Карлос Карседо был назначен главным тренером московского "Спартака" в начале января 2026 года. В текущем сезоне под его руководством красно-белые провели 4 матча, одержали 2 победы и потерпели 2 поражения.

На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 21 матче.

