Колыванов - о матче "Краснодара" и ЦСКА: у "армейцев" нет явного преимущества

"Битва однозначно будет. "Кусачая" игра ожидается. Не сказал бы, что у армейцев явное преимущество.Если бы 3:0 они тогда выиграли, то можно сказать, что преимущество явное, а при 3:1 шансы у соперника вполне остаются", - сказал Колыванов "Матч ТВ".
Сегодня, 17 марта, состоится ответный матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между "Краснодаром" и московским ЦСКА. Встреча пройдет на "Ozon Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Первая игра в рамках 1/2 финала завершилась победой "армейцев" со счетом 3:1.