Лепсая: "Краснодар" без Кордобы - слесарь без четырёх пальцев

"Уровень его реализации - это не новость. Но то влияние на игру, которое он производит, нивелирует все эти огрехи.
Потому что "Краснодар" без Кордобы - это слесарь без четырёх пальцев. Это просто другая команда", - сказал Лепсая в видео на Youtube-канале "Коммент.Шоу".
Джон Кордоба является игроком "Краснодара" с конца июля 2021 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 28 матчей, забил 13 голов и отдал 6 голевых передач.
На данный момент "быки" занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков в 21 матче.