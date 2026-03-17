Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
19:30
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Спортинг Лиссабон
20:45
Буде-ГлимтНе начат
Челси
23:00
ПСЖНе начат
Арсенал
23:00
БайерНе начат
Манчестер Сити
23:00
Реал МадридНе начат

Лепсая: "Краснодар" без Кордобы - слесарь без четырёх пальцев

Футбольный функционер Теймураз Лепсая высказался о Джоне Кордобе.
Фото: ФК "Краснодар"
Теймураз Лепсая заявил, что "Краснодар" без Джона Кордобы - это другая команда.

"Уровень его реализации - это не новость. Но то влияние на игру, которое он производит, нивелирует все эти огрехи.

Потому что "Краснодар" без Кордобы - это слесарь без четырёх пальцев. Это просто другая команда", - сказал Лепсая в видео на Youtube-канале "Коммент.Шоу".

Джон Кордоба является игроком "Краснодара" с конца июля 2021 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 28 матчей, забил 13 голов и отдал 6 голевых передач.

На данный момент "быки" занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков в 21 матче.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится