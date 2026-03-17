Колосков: "Спартак" точно не отыграет три гола у "Динамо" в Кубке России

Почетный президент РФС высказался об ответном матче Кубка России между "Спартаком" и "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"
Вячеслав Колосков заявил, что "Спартак" не сможет отыграть три гола у "Динамо".

"Вряд ли бело-голубые в ответной встрече повторят такой ошеломляющий счёт, как в первой игре. Есть опасения, что они не выиграют этот матч.

Да, можно проиграть, но "Спартак" точно не отыграет эти три гола. Если они и выиграют, то с небольшим преимуществом", - сказал Колосков Metaratings.

5 марта на "ВТБ Арене" состоялся матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между московскими "Динамо" и "Спартаком". Подопечные Хуана Карлоса Карседо потерпели поражение со счетом 2:5.

Ответный матч красно-белых против бело-голубых состоится завтра, 18 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

