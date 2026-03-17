Тренер сборной Мали рассказал, чего ждёт от матча с Россией

Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит поделился ожиданиями от товарищеского матча команды с Россией.
Фото: сборная России
Саинтфит признался, что является фанатом российского футбола.

"Очень рад сыграть против такой сильной страны, как Россия. Много лет я ждал этой игры, возможно, время не совсем подходящее для нас — после Кубка Африки это будет очень сложный матч.

У России сильная команда и хороший тренер. Я вообще фанат российского футбола — с 1982 года внимательно слежу за национальной командой и за клубным футболом", — отметил Саинтфит в беседе с "Чемпионатом".

Товарищеский матч между сборными России и Мали пройдёт 31 марта на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Также в рамках мартовского сбора Россия 27 марта проведёт на "Ozon Арене" в Краснодаре игру с национальной командой Никарагуа.

От официальных турниров российские клубы и сборные отстранены с марта 2022 года.

