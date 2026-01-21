Мбаппе повторил рекорд Роналду в Лиге чемпионов

После семи туров у француза 11 забитых мячей в текущем розыгрыше турнира.
Этот результат позволил Мбаппе повторить рекорд Лиги чемпионов по количеству голов за один сезон на групповом/общем этапе. Ранее такой же отметки достигал Криштиану Роналду - в сезоне-2015/16 он забил 11 раз, выступая за "Реал".
При этом достижение Роналду было установлено при прежней системе, когда групповой этап включал 6 матчей. Мбаппе добрался до тех же цифр в новом формате, где предусмотрено 8 игр на общем этапе, и сделал это уже в 7-м туре.