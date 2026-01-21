Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Кайрат
1 - 4 1 4
БрюггеЗавершен
Буде-Глимт
3 - 1 3 1
Манчестер СитиЗавершен
Тоттенхэм
2 - 0 2 0
Боруссия ДЗавершен
Олимпиакос
2 - 0 2 0
БайерЗавершен
Спортинг Лиссабон
2 - 1 2 1
ПСЖЗавершен
Интер
1 - 3 1 3
АрсеналЗавершен
Реал Мадрид
6 - 1 6 1
МонакоЗавершен
Копенгаген
1 - 1 1 1
НаполиЗавершен
Вильярреал
1 - 2 1 2
АяксЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Мбаппе повторил рекорд Роналду в Лиге чемпионов

Форвард "Реала" Килиан Мбаппе дважды поразил ворота "Монако" в матче общего этапа Лиги чемпионов.
Фото: Getty Images
После семи туров у француза 11 забитых мячей в текущем розыгрыше турнира.

Этот результат позволил Мбаппе повторить рекорд Лиги чемпионов по количеству голов за один сезон на групповом/общем этапе. Ранее такой же отметки достигал Криштиану Роналду - в сезоне-2015/16 он забил 11 раз, выступая за "Реал".

При этом достижение Роналду было установлено при прежней системе, когда групповой этап включал 6 матчей. Мбаппе добрался до тех же цифр в новом формате, где предусмотрено 8 игр на общем этапе, и сделал это уже в 7-м туре.

